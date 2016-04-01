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Резервное копирование – Web Support Revolution
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Web Support Revolution Всегда свежая резервная копия сайта
с восстановлением в 1 клик

  • Автоматический бэкап сайта КАЖДЫЙ ЧАС

  • Уникальная экономичная технология резервирования

  • Контроль всех изменений сайта и проверка на вирусы

Получите максимальный уровень сохранности данных вашего сайта!
Подключить за 2 минуты

Самое эффективное резервирование
файлов и MySQL

  • Полноценные «снимки» каждый час
    • Поддержание максимальной актуальности резервных копий
    • Пошаговый контроль всех изменений сайта
    • Оперативное реагирование на взломы и другие критичные события
    • Возможность решения проблем простыми откатами, не теряя данных
  • Высочайшая скорость создания новых бэкапов
    • Полное отсутствие дублирования данных
    • Управляемая многопоточность во всех модулях
    • Адаптивные методы обработки файлов для сочетания максимальной скорости и безопасности
    • Запуск выполнения «пользовательских» задач за 1 секунду
  • Минимальная нагрузка на ваш хостинг
    • Исключение ненужных файлов и таблиц
    • Оптимальные алгоритмы взаимодействия с MySQL
    • Настраиваемое расписание для ограничений в периоды пиковых нагрузок
  • Широкий функционал работы с бэкапами
    • Прямое восстановление бэкапов с использованием «SingleData»-оптимизации
    • Автоматическая корректировка конфигов CMS
    • Общий, а также пофайловый просмотр и скачивание

КРОМЕ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • Многоуровневую защиту
    Многоуровневую защиту

    от вирусов, атак и взломов

  • подстраховку и усиление
    подстраховку и усиление

    вашего хостинга

  • Ускорение загрузки
    Ускорение загрузки

    и быстродействия сайта

Как это работает?

  • Вы добавляете сайт
    в Web Support Revolution

    Все настройки будут проведены «под ключ» нашим специалистом индивидуально под ваш проект.
    Вам не придется тратить своё время!

  • Ваш сайт
    каждый час резервируется
    и проверяется на вирусы

    Анализируются все изменения на сайте. Обнаруженные угрозы автоматически блокируются, а сайт откатывается к последней «здоровой» копии.

  • Ваш сайт подключается
    к нашей CDN-сети

    Что в 3-5 раз увеличивает скорость его загрузки и работы!* И обеспечивает 100% аптайм – даже при проблемах с хостингом!

  • Ваш сайт защищается
    мощнейшим веб-файрволлом

    Теперь вашим данным не опасны никакие атаки, взломы, брутфорс, зловредные боты и прочее кибер-зло!

  • Ваш сайт сканируется
    продвинутой системой мониторинга

    Ежеминутные проверки на доступность, на ошибки, на SEO-значимые проблемы. Моментальные уведомления при обнаружении неполадок.

  • Ваш сайт
    приносит больше прибыли

    Вы получаете более высокую конверсию сайта! Более высокие позиции в поисковых системах! Более лояльное отношение посетителей!

О сервисе Web Support Revolution

WSR – это уникальный автоматизированный комплекс, который делает работу любого сайта безупречной. Прокачивая его сразу в нескольких направлениях: ускорение, резервное копирование, антивирусная безопасность, защита от атак и взломов, CDN, мониторинг, SEO, автоматизация операций с сайтами и многое другое.

CDN для динамического контента

CDN для динамического контента

  • Эффективное долгосрочное кэширование не только картинок, но и страниц сайта
    • Многократное ускорение сайтов для посетителей и снижение ресурсоёмкости
    • Без необходимости установки плагинов в CMS
  •  Интеллектуальный событийный сброс кэша
    • Автоматическое определение ситуаций, после которых необходим сброс
    • Выборочное аннулирование только части кэша
  • Возможность быстрого и легкого подключения зеркал, настройки реврайтов и редиректов для дополнительной оптимизации
  • Выбор оптимального типа сжатия контента на лету
Контентная оптимизация и предзагрузка

Контентная оптимизация и предзагрузка

  • Оптимизация картинок (уменьшение объёма в 2-4 раза без потерь качества)
  • Отдельная оптимизация для современных браузеров — новейшие форматы изображений для ещё большей экономии
  • Минификация CSS, JS, HTML
  • Brotli-компрессия (до 30% экономии размера по сравнению с Gzip)
  • Предварительная загрузка критичных ресурсов — с помощью специальной технологии необходимые для первоначальной отрисовки JS, CSS и шрифты загружаются заранее
  • Повышение баллов Google PageSpeed
Турбо-HTTPS

Турбо-HTTPS

  • TCP Fast Open — до 40% снижения задержек на всех TCP-соединениях
  • Одновременное использование двух SSL-сертификатов:
    • Стандартный RSA-сертификат для полной совместимости со старыми браузерами
    • Современный ECDSA-сертификат
    • Более быстрая обработка и экономия передаваемых при соединении данных
  • OCSP Stapling — исключение дополнительного запроса к центру сертификации в момент соединения
  • TLS1.3 + 0-RTT — дополнительное ускорение соединения
  • HTTP/2 — эффективная многопоточность
  • SSL Termination — передача обработки HTTPS полностью на наше оборудование
Снижение нагрузки и ускорение хостинга

Снижение нагрузки и ускорение хостинга

  • Благодаря CDN-кешу большинство запросов обрабатываются без участия вашего сервера
  • Файрвол дополнительно снижает количество запросов, отбивая взломщиков, атаки и бесполезных роботов
  • Наши серверы берут на себя 100% нагрузки от обслуживания HTTPS-шифрования
  • Встроенный антивирус препятствует появлению перегрузок из-за заражений
  • За счет освободившихся ресурсов:
    Ваш хостинг-сервер начинает обрабатывать все запросы быстрее!
Поддержка виртуальных хостингов

Поддержка виртуальных хостингов

  • Не требуется SSH-доступ
  • Не требуется возможность удалённого подключения к MySQL
  • Достаточно только наличия PHP и FTP, которые доступны практически везде
  • Низкая требовательность к ресурсам
  • Устойчивость к любому уровню системных лимитов
Защита аптайма

Защита аптайма

  • При поломках вашего хостинга или других проблемах с сайтом — он останется доступным для пользователей благодаря высокоэффективной системе кэширования в CDN-сети
    • На время неработоспособности блокируются задачи очистки кэша
    • Активируется режим принудительного обращения к кэшу по всем запросам
  • CDN и Web-Файрволл
    • Снижают количество запросов, доходящих до вашего сервера
    • Защищают от риска фатальных перегрузок при всплесках трафика и в других случаях
    • Основаны на распределённой сети серверов с двухуровневой отказоустойчивостью и наличием точек доступа в ряде стран, включая РФ и СНГ
Адаптация для популярных CMS

Адаптация для популярных CMS

  • Все модули WSR полностью универсальны и настраиваются под любой проект и любую ситуацию
  • Но для максимальной простоты и эффективности мы работаем над постоянным расширением готовых конфигураций и автоматизированных решений для многих CMS:
    • WordPress
    • Drupal
    • Joomla
    • DLE
    • Bitrix
    • и другие
SEO-преимущества

SEO-преимущества

  • Улучшение важных для SEO показателей

    • Аптайм
    • Скорость загрузки поисковыми роботами
    • Отсутствие вредоносных скриптов, редиректов и ссылок
    • Поведенческие факторы за счет общего ускорения сайта для пользователей
  • Выбор блока IP-адресов из региона продвижения (CDN)
  • Распределение сайтов по разным блокам адресов и уникальным DNS
  • SEO-аудиты – прямой и фоновый контроль возникновения SEO-значимых проблем
Совершенная система уведомлений

Совершенная система уведомлений

  • «Ничего лишнего» — тонкая посайтовая настройка проверок и фильтров позволяет полностью исключить ложные срабатывания
  • E-mail и SMS
  • Моментальные уведомления о критичных проблемах
  • Общие сводки событий по графику
  • Интеграция со всеми модулями системы
Инфраструктура для мультисерверных проектов

Инфраструктура для мультисерверных проектов

  • Балансировка нагрузки одного сайта между несколькими клиентскими бэк-эндами
    • На уровне CDN-Файрволл сети
    • На уровне DNS
  • Мониторинг
    • Гибкая настройка проверок различных типов
    • Автоматическая деактивация при проблемах и восстановление использования отдельных бэк-эндов
CDN для динамического контента

CDN для динамического контента

  • Эффективное долгосрочное кэширование не только картинок, но и страниц сайта
    • Многократное ускорение сайтов для посетителей и снижение ресурсоёмкости
    • Без необходимости установки плагинов в CMS
  •  Интеллектуальный событийный сброс кэша
    • Автоматическое определение ситуаций, после которых необходим сброс
    • Выборочное аннулирование только части кэша
  • Возможность быстрого и легкого подключения зеркал, настройки реврайтов и редиректов для дополнительной оптимизации
  • Выбор оптимального типа сжатия контента на лету
Контентная оптимизация и предзагрузка

Контентная оптимизация и предзагрузка

  • Оптимизация картинок (уменьшение объёма в 2-4 раза без потерь качества)
  • Отдельная оптимизация для современных браузеров — новейшие форматы изображений для ещё большей экономии
  • Минификация CSS, JS, HTML
  • Brotli-компрессия (до 30% экономии размера по сравнению с Gzip)
  • Предварительная загрузка критичных ресурсов — с помощью специальной технологии необходимые для первоначальной отрисовки JS, CSS и шрифты загружаются заранее
  • Повышение баллов Google PageSpeed
Турбо-HTTPS

Турбо-HTTPS

  • TCP Fast Open — до 40% снижения задержек на всех TCP-соединениях
  • Одновременное использование двух SSL-сертификатов:
    • Стандартный RSA-сертификат для полной совместимости со старыми браузерами
    • Современный ECDSA-сертификат
    • Более быстрая обработка и экономия передаваемых при соединении данных
  • OCSP Stapling — исключение дополнительного запроса к центру сертификации в момент соединения
  • TLS1.3 + 0-RTT — дополнительное ускорение соединения
  • HTTP/2 — эффективная многопоточность
  • SSL Termination — передача обработки HTTPS полностью на наше оборудование
Снижение нагрузки и ускорение хостинга

Снижение нагрузки и ускорение хостинга

  • Благодаря CDN-кешу большинство запросов обрабатываются без участия вашего сервера
  • Файрвол дополнительно снижает количество запросов, отбивая взломщиков, атаки и бесполезных роботов
  • Наши серверы берут на себя 100% нагрузки от обслуживания HTTPS-шифрования
  • Встроенный антивирус препятствует появлению перегрузок из-за заражений
  • За счет освободившихся ресурсов:
    Ваш хостинг-сервер начинает обрабатывать все запросы быстрее!
Поддержка виртуальных хостингов

Поддержка виртуальных хостингов

  • Не требуется SSH-доступ
  • Не требуется возможность удалённого подключения к MySQL
  • Достаточно только наличия PHP и FTP, которые доступны практически везде
  • Низкая требовательность к ресурсам
  • Устойчивость к любому уровню системных лимитов
Защита аптайма

Защита аптайма

  • При поломках вашего хостинга или других проблемах с сайтом — он останется доступным для пользователей благодаря высокоэффективной системе кэширования в CDN-сети
    • На время неработоспособности блокируются задачи очистки кэша
    • Активируется режим принудительного обращения к кэшу по всем запросам
  • CDN и Web-Файрволл
    • Снижают количество запросов, доходящих до вашего сервера
    • Защищают от риска фатальных перегрузок при всплесках трафика и в других случаях
    • Основаны на распределённой сети серверов с двухуровневой отказоустойчивостью и наличием точек доступа в ряде стран, включая РФ и СНГ
Адаптация для популярных CMS

Адаптация для популярных CMS

  • Все модули WSR полностью универсальны и настраиваются под любой проект и любую ситуацию
  • Но для максимальной простоты и эффективности мы работаем над постоянным расширением готовых конфигураций и автоматизированных решений для многих CMS:
    • WordPress
    • Drupal
    • Joomla
    • DLE
    • Bitrix
    • и другие
SEO-преимущества

SEO-преимущества

  • Улучшение важных для SEO показателей

    • Аптайм
    • Скорость загрузки поисковыми роботами
    • Отсутствие вредоносных скриптов, редиректов и ссылок
    • Поведенческие факторы за счет общего ускорения сайта для пользователей
  • Выбор блока IP-адресов из региона продвижения (CDN)
  • Распределение сайтов по разным блокам адресов и уникальным DNS
  • SEO-аудиты – прямой и фоновый контроль возникновения SEO-значимых проблем
Совершенная система уведомлений

Совершенная система уведомлений

  • «Ничего лишнего» — тонкая посайтовая настройка проверок и фильтров позволяет полностью исключить ложные срабатывания
  • E-mail и SMS
  • Моментальные уведомления о критичных проблемах
  • Общие сводки событий по графику
  • Интеграция со всеми модулями системы
Инфраструктура для мультисерверных проектов

Инфраструктура для мультисерверных проектов

  • Балансировка нагрузки одного сайта между несколькими клиентскими бэк-эндами
    • На уровне CDN-Файрволл сети
    • На уровне DNS
  • Мониторинг
    • Гибкая настройка проверок различных типов
    • Автоматическая деактивация при проблемах и восстановление использования отдельных бэк-эндов

Крупнейший многоуровневый комплекс защиты от взломов и вирусов

Прямой контроль файлов и баз данных
  • Антивирусное сканирование в момент бэкапа
  • Детальный контроль всех изменений
  • Интеллектуальный анализ потенциальной вредоносности изменений
  • Режим «FixedFile» - моментальное автоматическое восстановление после взломов
  • «Сценарии» - автоматизация посайтового и массового поиска вирусов, лечения, обновления, внедрения защитных технологий
Web-Файрволл
  • Мощная гибкая защита от множества способов взлома на основе анализа адресов, содержимого запросов, юзер-агентов и иных факторов
  • Наборы универсальных правил, а также правил для популярных CMS
  • Сокрытие админ-панелей CMS и критичных файлов – защищает от брутфорс-атак и снимает нагрузку
  • Блокировка парсеров и ненужных роботов
  • Полное сокрытие IP-адреса вашего хостинг-сервера
Внешний защитный мониторинг
  • Синхронное отслеживание общей работоспособности сайта, вредоносных изменений и появления ошибок PHP, MySQL, вёрстки
  • Максимальная оперативность реагирования на появление вредоносных скриптов и редиректов
  • Интеллектуальный анализ потенциальный вредоносности изменений
  • Контроль случаев взлома на уровне Web-сервера или OS
  • Отслеживание используемых DNS-серверов и изменений в содержимом DNS-зоны
Прямой контроль файлов и баз данных
  • Антивирусное сканирование в момент бэкапа
  • Детальный контроль всех изменений
  • Интеллектуальный анализ потенциальной вредоносности изменений
  • Режим «FixedFile» - моментальное автоматическое восстановление после взломов
  • «Сценарии» - автоматизация посайтового и массового поиска вирусов, лечения, обновления, внедрения защитных технологий
Web-Файрволл
  • Мощная гибкая защита от множества способов взлома на основе анализа адресов, содержимого запросов, юзер-агентов и иных факторов
  • Наборы универсальных правил, а также правил для популярных CMS
  • Сокрытие админ-панелей CMS и критичных файлов – защищает от брутфорс-атак и снимает нагрузку
  • Блокировка парсеров и ненужных роботов
  • Полное сокрытие IP-адреса вашего хостинг-сервера
Внешний защитный мониторинг
  • Синхронное отслеживание общей работоспособности сайта, вредоносных изменений и появления ошибок PHP, MySQL, вёрстки
  • Максимальная оперативность реагирования на появление вредоносных скриптов и редиректов
  • Интеллектуальный анализ потенциальный вредоносности изменений
  • Контроль случаев взлома на уровне Web-сервера или OS
  • Отслеживание используемых DNS-серверов и изменений в содержимом DNS-зоны

Высочайшая скорость загрузки сайта

Сервера WSR располагаются на всех континентах, в 31 стране, в 49 городах.
Что обеспечивает глобальный охват CDN-сети и высокую скорость доступа к сайту из любой точки мира.

  • Монреаль, Канада
  • Лос-Анджелес, США
  • Чикаго, США
  • Канзас-Сити, США
  • Нью-Йорк, США
  • Даллас, США
  • Вашингтон, США
  • Санта-Фе, Аргентина
  • Дублин, Ирландия
  • Лондон, Великобритания
  • Рубе, Франция
  • Гравлин, Франция
  • Париж, Франция
  • Страсбург, Франция
  • Амстердам, Нидерланды
  • Валенсия, Испания
  • Франкфурт, Германия
  • Цюрих, Швейцария
  • Милан, Италия
  • Стокгольм, Швеция
  • Осло, Норвегия
  • Хельсинки, Финляндия
  • Талин, Эстония
  • Вена, Австрия
  • Гданьск, Польша
  • София, Болгария
  • Бухарест, Румыния
  • Рига, Латвия
  • Вильнюс, Литва
  • Стамбул, Турция
  • Москва, Россия
  • Санкт-Петербург, Россия
  • Екатеринбург, Россия
  • Хабаровск, Россия
  • Челябинск, Россия
  • Новосибирск, Россия
  • Томск, Россия
  • Харьков, Украина
  • Киев, Украина
  • Минск, Беларусь
  • Бангалор, Индия
  • Гонконг, Китай
  • Сингапур, Сингапур
  • Токио, Япония
  • Йоханнесбург, ЮАР
  • Сан-Франциско, США
  • Сидней, Австралия
  • Саратов, Россия
  • Красноярск, Россия

Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

Получите максимальную безопасность и производительность сайта всего за несколько кликов!

  • СРА
  • Overclockers
  • Photube
  • HYPERPC
  • Дачный мастер
  • FILIN
  • Фактор роста
  • Калинка
  • TT
  • Evity
  • Kvarta
  • karapuz

Сколько это стоит

  • Профессионал
    От 849руб. /месяц

    Полный комплекс ускорения, защиты и бэкапов — для небольших проектов и разработчиков
    • До 2Тб CDN-трафика
    • До 250Гб для бэкапа
    • Защита аптайма
    • Web-Файрволл
    • Антивирус
    • Внешний мониторинг
    • Настройка "под ключ"
    Подробнее
  • Стартап
    От 2999руб. /месяц

    Улучшенная скорость и дополнительная защита - для тех, кто развивает свой бизнес
    • До 900Гб CDN-трафика
    • До 450Гб для бэкапа
    • "Глобальный кеш"
    • Улучшенная оптимизация контента
    • Премиум CDN-регионы
    • Усиленная защита от нагрузок
    • Увеличенный CDN-кеш
    Подробнее
  • Бизнес
    От 6999руб. /месяц

    Максимальная скорость, сервис и премиум-возможности — для самых требовательных
    • До 25Тб CDN-трафика
    • До 5Тб для бэкапа
    • Все возможности ускорения
    • Расширенный CDN-охват
    • SLA+
    • Улучшенная защита от атак
    • Мультисерверные решения
    Подробнее

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