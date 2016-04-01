Резервное копирование – Web Support Revolution

Автоматический бэкап сайта КАЖДЫЙ ЧАС
Уникальная экономичная технология резервирования
Контроль всех изменений сайта и проверка на вирусы
от вирусов, атак и взломов
вашего хостинга
и быстродействия сайта
Все настройки будут проведены «под ключ» нашим специалистом индивидуально под ваш проект.
Вам не придется тратить своё время!
Анализируются все изменения на сайте. Обнаруженные угрозы автоматически блокируются, а сайт откатывается к последней «здоровой» копии.
Что в 3-5 раз увеличивает скорость его загрузки и работы!* И обеспечивает 100% аптайм – даже при проблемах с хостингом!
Теперь вашим данным не опасны никакие атаки, взломы, брутфорс, зловредные боты и прочее кибер-зло!
Ежеминутные проверки на доступность, на ошибки, на SEO-значимые проблемы. Моментальные уведомления при обнаружении неполадок.
Вы получаете более высокую конверсию сайта! Более высокие позиции в поисковых системах! Более лояльное отношение посетителей!
WSR – это уникальный автоматизированный комплекс, который делает работу любого сайта безупречной. Прокачивая его сразу в нескольких направлениях: ускорение, резервное копирование, антивирусная безопасность, защита от атак и взломов, CDN, мониторинг, SEO, автоматизация операций с сайтами и многое другое.
Улучшение важных для SEO показателей
Улучшение важных для SEO показателей
Сервера WSR располагаются на всех континентах, в 31 стране, в 49 городах.
Что обеспечивает глобальный охват CDN-сети и высокую скорость доступа к сайту из любой точки мира.
Получите максимальную безопасность и производительность сайта всего за несколько кликов!